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Президент Международной автомобильной федерации (FIA) прибыл в Самарканд

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Президент Международной автомобильной федерации (FIA) Мухаммад бен Сулайем приехал в Самарканд для участия в конференции FIA, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Впервые конференция FIA-2024 проводится в Центральной Азии — в Самарканде. Она будет проходить 10—13 июня. По программе мероприятий также состоится внеочередная Генеральная ассамблея FIA-2024, посвященная 120-летию федерации.

Конференция пройдет в конгресс-центре туристического комплекса «Шелковый путь». В ней примут участие свыше 500 президентов национальных автомобильных федераций, представителей автоспортивных клубов и других организаций, связанных с автоспортом, из 147 стран мира.

Для справки. FIA — Международная автомобильная федерация, основанная в 1904 году, объединяет 147 стран-членов на пяти континентах и является руководящим органом мирового автоспорта, а также ведущей в мире федерацией организаций мобильности.

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