Президент Международной автомобильной федерации (FIA) прибыл в Самарканд

Впервые конференция FIA-2024 проводится в Центральной Азии — в Самарканде. Она будет проходить
Конференция пройдет в конгресс-центре туристического комплекса «Шелковый путь». В ней примут участие свыше 500 президентов национальных автомобильных федераций, представителей автоспортивных клубов и других организаций, связанных с автоспортом, из 147 стран мира.
Для справки. FIA — Международная автомобильная федерация, основанная в 1904 году, объединяет 147 стран-членов на пяти континентах и является руководящим органом мирового автоспорта, а также ведущей в мире федерацией организаций мобильности.