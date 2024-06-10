В Казахстане 73% респондентов живут в «режиме экономии»

«Кризис стоимости цен — тенденция, присущая не только Казахстану и странам ЦА, это общемировая тенденция. <…> мировой прогноз темпов роста ВВП составляет 3,2%, при этом темп роста экономики в странах ЦА превышает общемировой. В Узбекистане — это 5,2%, в Кыргызстане — 4,4%, в Таджикистане — 6,5%. В Казахстане рост соответствует мировому уровню и составляет 3,1%», — сообщила спикер.
Она отметила, что в ближайшие два года тенденция роста ВВП в странах ЦА сохранится выше мирового уровня и назвала второй тенденцией — инфляцию потребительских цен. По словам докладчика, в 2022 году она составила в Казахстане 14,6%, и в ближайшие два года ожидается, что темпы инфляции будут снижаться, что является положительным аспектом для развития экономики, но в Казахстане и Узбекистане давление сохранится. В целом до конца 2024 года в мировой экономике сохранится стагнация.
Еще одной тенденцией в странах ЦА Лейла Мусатаева назвала растущее и достаточно молодое население. Так, средний возраст жителей в Казахстане и Узбекистане составляет 30 лет, что на 10 лет меньше по сравнению с Россией. Коэффициент рождаемости на одну женщину — три ребенка. При этом средняя зарплата в Казахстане ниже, чем в России, она составляет 767 долларов (тогда как в России 901 доллара), но выше, чем в Узбекистане и Кыргызстане, где средний уровень зарплат около 350 долларов.
Темпы прироста населения в странах ЦА выше общемирового уровня, они начали превышать мировые показатели в 2006 году, и в 2023 году составили 1,46%. В дальнейшем тенденция продолжится.
«В целом страны ЦА являются неким островком стабильности и роста на всем евразийском континенте», — резюмировала спикер.
Она отметила, что в Казахстане индекс потребительского оптимизма, основанный на трех факторах — уверенности в трудоустройстве (в ближайшие 12 мес.), уверенности в личных финансах (в ближайшие 12 мес.) и готовности тратить деньги — оставляет желать лучшего.
В Казахстане в первом квартале текущего года этот индекс имеет тенденцию к снижению. В марте он составил 95,1 пункта по сравнению со 103,2 в январе. Население Казахстана настроено более пессимистично, в то время как потребительские настроения в Кыргызстане и Таджикистане стабильны, а в Узбекистане отмечаются оптимистичные потребительские настроения, там индекс потребительского оптимизма вырос со 130 в феврале до 135 в марте.
49,7% казахстанских респондентов ожидают улучшения своего финансового положения в течение года. В прошлом году их процент был выше и составлял 54%. В Узбекистане этот показатель вырос с 58,5 до 63,5%. В Кыргызстане и Таджикистане снизился с 59 до 54,7% и с 65,8 до 63,2% соответственно.
В числе рисков и угроз 2024 года опрошенные в конце 2023 года руководители бизнеса назвали снижение покупательной способности потребителей — 76%, высокий уровень инфляции — 52%, увеличение затрат на капитальные вложения и закупки — 38%. При этом для части опрошенных серьезным риском для бизнеса стало изменение потребительских привычек.
Для покупателей основными причинами для беспокойства стали повышение цен на товары повседневного спроса (FMCG) — 31%, кредиты — 28% и здоровье — 25%. Первые две причины для беспокойства продолжают оставаться у опрошенных потребителей в топе уже на протяжении нескольких лет.
Нестабильное финансовое положение, инфляция, растущие цены меняют поведение покупателей, они становятся все более рациональными, 45% перешли в прошлом году на другие бренды, при этом 73% населения Казахстана принимают меры по снижению расходов, сохраняя режим экономии.
"Жители Казахстана в I квартале 2024 года больше всего экономили на покупке одежды, а также на питании и развлечениях вне дома. 49% отложили на потом покупку компьютеров, телефонов и прочей техники.
Покупатель становится более рациональным и осторожным. Стратегии экономии в сфере товаров повседневного спроса:
— покупка только необходимого, сокращение расходов на предметы роскоши — 53%;
— поиск акций и скидок — 30%;
— в целом покупают меньше — 24%;
— покупают оптом — 19%;
— переходят на более дешевые бренды — 15%.
В целом 76% покупателей меняют способ покупок и ассортимент товаров, чтобы справиться с ростом цен", — отметила Лейла Мусатаева.
Отвечая на вопрос «Почему личная финансовая ситуация в данный момент не так хороша?», 41% связывают это с низкими доходами, 33% с инфляцией и ценами, растущими быстрее, чем зарплата, и только 14% говорят об отсутствии работы. 28% опрошенных настроены весьма пессимистично, они ожидают, что личное финансовое положение в течение следующего года останется таким же.
Также спикер отметила каналы FMCG с наибольшим объемом продаж: в 2023 году значительный прирост пришелся на большие магазины, магазины при АЗС, но самый большой прирост продаж (+161%) произошел в канале e-commerce. Она обратила внимание, что, согласно опросам покупателей, в 2024 году наибольшая посещаемость сохраняется в супермаркетах, самым быстрорастущим каналом являются дискаунтеры, онлайн-магазины и специализированные алкогольные магазины.
Одним из важных последних трендов Лейла Мусатаева назвала рост СТМ (собственная торговая марка компании, которая, как правило, работает в розничном сегменте и обладает налаженной сбытовой сетью — Ред.) и отметила, что это тренд глобальный, присущий Казахстану тоже. В Европе доля СТМ занимает 13%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе — 16,7%, в Восточной Европе — 19,6%, в Казахстане пока 1,4%, но растет достаточно быстрыми темпами, увеличение на 35,6% по сравнению с предыдущим периодом, при этом доля СТМ в непродовольственных категориях достигает 20%.
Подводя итоги презентации, директор по работе с розничными сетями NielsenIQ сказала, что покупатель чувствителен к цене, но цена — это не единственный фактор, который на него влияет. Сейчас поведение покупателя в целом меняется, он пересматривает приоритеты и путь совершения покупки, старается рационализировать свое потребление, но при этом хочет покупать себе что-то приятное. Рост премиального сегмента в СТМ говорит о том, что, несмотря на кризис стоимости жизни, покупатель хочет себя баловать.