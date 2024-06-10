В Казахстане 73% респондентов живут в «режиме экономии»

Еще одной тенденцией в странах ЦА Лейла Мусатаева назвала растущее и достаточно молодое население. Так, средний возраст жителей в Казахстане и Узбекистане составляет 30 лет, что на 10 лет меньше по сравнению с Россией. Коэффициент рождаемости на одну женщину — три ребенка. При этом средняя зарплата в Казахстане ниже, чем в России, она составляет 767 долларов (тогда как в России 901 доллара), но выше, чем в Узбекистане и Кыргызстане, где средний уровень зарплат около 350 долларов.