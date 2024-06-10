Новую судостроительную верфь могут построить в Петербурге или Ленобласти

«На предприятии планируется создать мощности для строительства транспортных судов: балкеров, танкеров, контейнеровозов дедвейтом до 120 тыс. тонн, а также перспективных газовозов СПГ вместимостью 170 тыс. куб. м. Пока предварительные цифры такие: объём обработки металлопроката более 200 тыс. тонн в год», — объяснил замминистра, подчеркнув, что в России развивается строительство пассажирских, малотоннажных грузовых судов, ледоколов. При этом крупнотоннажное судостроение является вызовом, с которым, по словам Виктора Евтухова, страна справится в ближайшее время.