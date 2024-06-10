Новую судостроительную верфь могут построить в Петербурге или Ленобласти

В России собираются построить новую верфь — её введение запланировано на 2031−2032 годы. Место, где она разместится, пока не определено — это вполне могут быть Петербург или Ленинградская область. Также рассматривается вариант с Мурманской и Архангельской областями.
«Решение о месте строительства новой верфи будет приниматься на основании дальнейшего сравнительного анализа с учетом всех рисков и ограничений по площадкам, влияющих на возможность, сроки и стоимость реализации проекта. Ориентировочный срок реализации проекта — 2031−2032 годы», — на полях Петербургского международного экономического форума заявил статс-секретарь — замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов. Его слова цитируент ТАСС.
Планируемая мощность будущей верфи при этом уже определена — она предварительно составит до 12 судов в год. Строить там будут транспортные суда.
«На предприятии планируется создать мощности для строительства транспортных судов: балкеров, танкеров, контейнеровозов дедвейтом до 120 тыс. тонн, а также перспективных газовозов СПГ вместимостью 170 тыс. куб. м. Пока предварительные цифры такие: объём обработки металлопроката более 200 тыс. тонн в год», — объяснил замминистра, подчеркнув, что в России развивается строительство пассажирских, малотоннажных грузовых судов, ледоколов. При этом крупнотоннажное судостроение является вызовом, с которым, по словам Виктора Евтухова, страна справится в ближайшее время.
К слову, на прошлой неделе на воду спустили построенное в Петербурге первое пассажирское судно для Арктики. Как отметил губернатор Александр Беглов, Северная столица является лидером российского судостроения.