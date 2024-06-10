Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 10 июня

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 447,37 тенге, евро — 487,23 тенге, рубля — 5,04 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах.
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах — 445 тенге, продажи — 450 тенге.
Курс евро в обменных пунктах.
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах — 479 тенге, продажи — 485 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах.
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах — 4,95 тенге, продажи — 5,05 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах.
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах — 447,5 тенге, продажи — 449,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах.
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах — 481 тенге, продажи — 485 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах.
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах — 4,95 тенге, продажи — 5,03 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах.
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах — 448,5 тенге, продажи — 449,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах.
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах — 482 тенге, продажи — 489 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах.
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах — 4,97 тенге, продажи — 5,03 тенге.