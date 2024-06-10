Экономист спрогнозировал рост цен на продукты в июле

ЕАН сообщал, что за последние четыре года куриные яйца и сахар стали лидерами по уровню роста цен в Свердловской области. Согласно материалам ведомства, за указанный период сахар в регионе подорожал в 2,25 раза (с 30,42 рубля за кг в 2019 году до 68,56 рубля в 2023 году), а цена на куриные яйца выросла в 1,9 раза, с 62,25 до 120,15 рубля за десяток. Также ощутимо подорожали шлифованный рис, мороженая рыба, говядина, мясо куры и свинина.