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Экономист спрогнозировал рост цен на продукты в июле

Стоимость продуктов питания в июле вырастет на 0,09−0,1%. Об этом заявил доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько.

Источник: Reuters

«На цены будут влиять сезон летних отпусков, когда люди готовы тратить больше, снижение цен на плодоовощную продукцию, меры денежно-кредитной политики. Ситуация критичной не представляется, рост зарплат опережает инфляцию», — отметил экономист, его слова передает «Газета.RU».

ЕАН сообщал, что за последние четыре года куриные яйца и сахар стали лидерами по уровню роста цен в Свердловской области. Согласно материалам ведомства, за указанный период сахар в регионе подорожал в 2,25 раза (с 30,42 рубля за кг в 2019 году до 68,56 рубля в 2023 году), а цена на куриные яйца выросла в 1,9 раза, с 62,25 до 120,15 рубля за десяток. Также ощутимо подорожали шлифованный рис, мороженая рыба, говядина, мясо куры и свинина.

экономика