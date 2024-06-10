Возле волгоградского онкодиспансера появится сквер за 46 млн

Перед зданием волгоградского онкоцентра появится обещанный сквер для прогулок и отдыха. Сейчас руководство онкодиспансера ищет подрядчика, который возьмется в короткие сроки благоустроить зону отдыха перед медучреждением на Землячки, 78. Диспансер готов потратить на это 46 миллионов средств, полученных от «иной приносящей доход деятельности», следует из документов, размещенных на сайте ЕИС Закупки.