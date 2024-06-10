Возле волгоградского онкодиспансера появится сквер за 46 млн

Перед зданием волгоградского онкоцентра появится обещанный сквер для прогулок и отдыха. Сейчас руководство онкодиспансера ищет подрядчика, который возьмется в короткие сроки благоустроить зону отдыха перед медучреждением на Землячки, 78. Диспансер готов потратить на это 46 миллионов средств, полученных от «иной приносящей доход деятельности», следует из документов, размещенных на сайте ЕИС Закупки.
Подрядчику предстоит с момента заключения контракта и до 1 августа проделать большой объем работ: подготовить площадку под сквер, замостить дорожки тротуарной плиткой, на остальной территории уложить рулонный газон и посадить деревья. В сквере высадят 8 елей, 3 клена, 12 туй и аж 148 сосен. Также зеленую зону будут обрамлять кустарники — барбарис и можжевельник.
В сквер закупят парковую мебель — 20 лавочек, 4 перголы, урны, цветочники. Подрядчику предстоит также сделать освещение зоны отдыха и устроить автоматический полив для растений. Итоги аукциона подведут 26 июня.