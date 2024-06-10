Какие сделки заключила Кубань на ПМЭФ-2024

Три крупных инвестиционных проекта в сфере туризма на общую сумму 55 млрд руб. будут реализованы в Туапсинском районе. В рамках подписанных соглашений планируется строительство гостиничного комплекса категории 4−5 звезд на 2,5 тыс. номеров в пансионате «Весна». Инвестором проекта выступает АО «Пансионат Весна». Объем инвестиций составит более 30 млрд руб. Также соглашение предусматривает создание отельного комплекса на 1,1 тыс. номеров в селе Лермонтово. Инвестор — «Специализированный застройщик “Жемчужный берег”». В проект будет вложено 24,5 млрд руб. Третьим направлением станет развитие сельскохозяйственно-туристического кластера в селе Георгиевское. Проект предусматривает создание обособленного туристического городка с фермами, садами, зонами отдыха, спортивными объектами и другой инфраструктурой. Стоимость проекта — более 2 млрд руб.
Компания «Аструм Групп» построит на Кубани три гостиничных комплекса вместимостью 5 тыс. номеров. Общий объем инвестиций оценивается в 50 млрд руб. Новые курортные объекты появятся в Сочи, поселке Головинка Лазаревского района и станице Псебай Мостовского района.
В Анапе построят три новых гостиничных комплекса категории 4−5 звезд. Общий объем инвестиций составит более 38 млрд руб. Один из гостиничных комплексов будет состоять из четырех литеров с общим номерным фондом более 2,5 тыс. номеров. ООО «Специализированный застройщик “ГражданстройАнапа”» планирует вложить в него около 21 млрд руб. Второй — пятизвездочный гостиничный комплекс Sun Garden Hotel & SPA. Инвестор ООО «Развитие» вложит в проект около 15 млрд руб. Третье заключенное соглашение предусматривает строительство на Пионерском проспекте пятизвездочного отеля Pontos Family Resort, работающего по системе «все включено». Индивидуальный предприниматель Дмитрий Михайлов планирует инвестировать в проект 2,4 млрд руб.
ГК ССК построит отель на 3 тыс. номеров в Новороссийске. Он станет частью многофункционального курортного комплекса, включающего торговый и медицинский центры, детский клуб, рестораны и другие объекты. Инвестиции в этот проект составят 33,4 млрд руб.
Индийская фармацевтическая компания Candila Pharmaceuticals Limited планирует построить на Кубани комплекс по производству лекарств. Объем инвестиций в трехлетний проект составит 9 млрд руб.
В Новороссийске построят два винодельческих комплекса. Общий объем инвестиций составит более 4,8 млрд руб. Один из проектов — «Винодельческий комплекс Семигорье». Инвестор ООО «Терруар инвест» вложит в него более 1,8 млрд руб. Второй проект реализует ООО «Усадьба Белая Дача». Компания планирует построить комплекс по переработке винограда мощностью 2,2 тыс. тонн в год. Объем инвестиций составит более 3 млрд руб.
СК «Жемчужина» (курорт Miracleon) и компания «Дусит Интернейшнл Девелопмент» инвестируют в строительство санаторного комплекса мирового уровня в Анапе. Объем инвестиций составит более 3,3 млрд руб. Пятизвездочный санаторный комплекс с собственным спа-центром будет построен на Пионерском проспекте. Принять первых гостей он должен в 2026 году. Управлять санаторием будет гостиничный оператор из Таиланда Dusit International.
Резидент индустриального парка «Копанской» в Краснодаре — компания «ДГ-Блок» — объявил о строительстве завода по производству газобетонных блоков автоклавного твердения. Инвестиции в проект составляют более 3 млрд руб. Мощность производства составит 300 тыс. кубометров в год. Завершить строительство планируется в 2025 году.
В Гулькевичском районе Краснодарского края построят селекционно-семеноводческий центр за 2,5 млрд руб. Соответствующее соглашение подписали вице-губернатор Кубани Андрей Коробка, директор предприятия-инвестора ООО «Союз-Агро» Армен Калашян и глава Гулькевичского района Александр Шишикин.
Компания «Главстрой-Усть-Лабинск» инвестирует 2 млрд руб. в новый завод по производству газоблоков в Крыловском районе Краснодарского края. Завод будет производить до 450 тыс. кубометров продукции ежегодно.
ООО «КЭСК» планирует реконструировать очистные сооружения в Прикубанском округе Краснодара. Инвестиции составляют более 1,3 млрд руб. Проект позволит увеличить производительность объекта до 10 тыс. кубометров в сутки и улучшить качество очистки стоков. Завершить реконструкцию должны к 2025 году.
Новый завод по производству одноразовых катетеров и других медицинских изделий, которые смогут заместить свыше 50% импортных аналогов, откроется на Кубани. Инвестпроект стоимостью более 1 млрд руб. реализует компания «Апрель».
На ПМЭФ подписано соглашение о реконструкции детского лагеря «Черноморец» в Анапе. Объем инвестиций составит 700 млн руб. Инвестором проекта выступит руководство детского оздоровительного лагеря «Энергетик». «Черноморец», некогда один из самых популярных детских лагерей, закрыт с 2016 года. За это время он значительно обветшал и нуждается в серьезной реконструкции.
На ПМЭФ-2024 заключили соглашение о строительстве в Анапе предприятия по производству эксклюзивных игристых вин. Соглашение предполагает развитие автохтонного виноградарства и виноделия. Сумма инвестиций — 300 млн руб. Реализовать проект планируют до 2028 года.
Власти Новороссийска подписали на Петербургском международном экономическом форуме с ООО «Салаты с моря» протокол о намерениях реализации второй очереди проекта по расширению сельскохозяйственного комплекса. Объем инвестиций не уточняется.
На ПМЭФ представлен проект высокоскоростной магистрали «Юг», которая свяжет Москву и Адлер, сократив время в пути втрое. Новая железнодорожная артерия пройдет через Воронеж, Краснодар, Туапсе, Ставрополь и Сочи, открывая скоростные маршруты для жителей многих регионов. Путешествие из столицы в олимпийский Адлер займет всего 7 часов 50 минут вместо нынешних 23. Реализация проекта позволит жителям Луганска и Донецка добраться до Москвы всего за 12 часов.
ООО «Визит Абрау» (входит к ГК «Абрау-Дюрсо») построит отель «Абрау Клаб» категории «четыре звезды», который будет включать 212 номеров, расположенных в коттеджах и вилле. На территории комплекса будут работать ресторан, бар, СПА-зона, открытые и закрытые бассейны, детский клуб, теннисные корты, тренажерный зал. Объем инвестиций не уточняется.
В Северском районе Краснодарского края модернизируют комплекс по глубокой переработке нефти на Афипском НПЗ. Работы планируют выполнить до конца 2025 года. Предусмотрена модернизация комплекса по глубокой переработке нефти мощностью 2,5 млн тонн в год. Объем инвестиций не уточняется.