Какие сделки заключила Кубань на ПМЭФ-2024

Три крупных инвестиционных проекта в сфере туризма на общую сумму 55 млрд руб. будут реализованы в Туапсинском районе. В рамках подписанных соглашений планируется строительство гостиничного комплекса категории 4−5 звезд на 2,5 тыс. номеров в пансионате «Весна». Инвестором проекта выступает АО «Пансионат Весна». Объем инвестиций составит более 30 млрд руб. Также соглашение предусматривает создание отельного комплекса на 1,1 тыс. номеров в селе Лермонтово. Инвестор — «Специализированный застройщик “Жемчужный берег”». В проект будет вложено 24,5 млрд руб. Третьим направлением станет развитие сельскохозяйственно-туристического кластера в селе Георгиевское. Проект предусматривает создание обособленного туристического городка с фермами, садами, зонами отдыха, спортивными объектами и другой инфраструктурой. Стоимость проекта — более 2 млрд руб.