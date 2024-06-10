«Мы хотим восстановить этот форум, и надеемся, что правительство нас поддержит. В 2025 году мы снова станем участниками Сочинского форума в традиционные для него даты в феврале», — отметил Кобяков.
Советник президента подчеркнул, что деловому сообществу в России не хватает форума, который бы охватывал региональную повестку в полной мере. В настоящее время специализированные форумы, такие как «Здоровое общество», «Урбанхаб», «Транспортная неделя» и «КИФ», не могут вместить все мероприятия, посвященные региональной тематике, несмотря на их узкую направленность.
Напомним, что инвестиционный форум в Краснодарском крае проводился с 2002 года. В 2020 году форум был отменен из-за пандемии коронавируса. Изначально его планировали перенести, но за прошедшие четыре года форум так и не возобновил свою работу.
Ранее «Новая Кубань» сообщала, что в прошлом году проведение Российского инвестиционного форума (РИФ 2023) вновь отменили.
Российский инвестиционный форум в Сочи вернется в 2025 году
Росконгресс намерен возобновить проведение Российского инвестиционного форума (РИФ) в Сочи, запланировав его на февраль 2025 года. Об этом сообщил советник президента РФ и ответственный секретарь организационного комитета ПМЭФ Антон Кобяков в ходе брифинга по итогам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает ТАСС.
«Мы хотим восстановить этот форум, и надеемся, что правительство нас поддержит. В 2025 году мы снова станем участниками Сочинского форума в традиционные для него даты в феврале», — отметил Кобяков.