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В Самарской области расширят еще один участок трассы М-5

ФКУ «Поволжуправтодор» продолжит модернизацию трассы М-5 «Урал» в Самарской области. В частности, работы собираются провести в Сызранском районе.

Как сообщили Волга Ньюс представители ведомства, запланирован капитальный ремонт участка М-5 с 911 по 927 км. Он находится в районе сел Печерское и Усинское.

«В рамках капитального ремонта дорогу доведут до четырех полос. Работы запланированы на 2026 год», — рассказали в Поволжуправтодоре.

Сейчас подрядчики ведомства завершают реконструкцию М-5 в Красноярском районе. Там сделали многоуровневую развязку.

А вот со строительством путепровода в районе Жигулевска возникли проблемы. Работы планируют возобновить в этом году.