В Самарской области расширят еще один участок трассы М-5

Как сообщили Волга Ньюс представители ведомства, запланирован капитальный ремонт участка М-5 с 911 по 927 км. Он находится в районе сел Печерское и Усинское.
«В рамках капитального ремонта дорогу доведут до четырех полос. Работы запланированы на 2026 год», — рассказали в Поволжуправтодоре.
Сейчас подрядчики ведомства завершают реконструкцию М-5 в Красноярском районе. Там сделали многоуровневую развязку.
А вот со строительством путепровода в районе Жигулевска возникли проблемы. Работы планируют возобновить в этом году.