Под Волгоградом до конца года отремонтируют участок трассы

Помимо обновления дороги, в Светлоярском районе продолжается строительство двух путепроводных развязок на участке возле железнодорожной станции Абганерово. Работы выполняются в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» и трехстороннего соглашения между «Росавтодором», РЖД и администрацией Волгоградской области. Оба путепровода планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году, что способствует общему улучшению дорожной инфраструктуры и оптимизации транспортного движения в регионе.