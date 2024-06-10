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Под Волгоградом до конца года отремонтируют участок трассы

В Светлоярском районе часть дороги протяженностью 11 км будет обновлена в текущем году.

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» проводятся крупные работы на участке дороги Волгоград — Октябрьский — Котельниково — Зимовники — Сальск. Этот объект планируют отремонтировать до конца 2024 года.

Согласно информации облкомтранса, на текущий момент подрядная организация занимается ремонтом участка дороги в районе поселка Прудового. В процессе работы было выполнено фрезерование асфальтобетонного покрытия, уложены выравнивающий и верхний слои, а также выполнено устройство присыпных обочин. На следующих этапах проведут планировку и укрепление обочин, оборудуют участок техническими средствами для организации дорожного движения. К настоящему моменту объект находится на стадии завершения, его готовность оценивается на уровне 90%.

Важно отметить, что трасса Волгоград — Октябрьский — Котельниково — Зимовники — Сальск включена в перечень автодорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Волгоградской области, которые входят в состав федеральной опорной сети.

Помимо обновления дороги, в Светлоярском районе продолжается строительство двух путепроводных развязок на участке возле железнодорожной станции Абганерово. Работы выполняются в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» и трехстороннего соглашения между «Росавтодором», РЖД и администрацией Волгоградской области. Оба путепровода планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году, что способствует общему улучшению дорожной инфраструктуры и оптимизации транспортного движения в регионе.