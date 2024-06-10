Сочи и Анапу связали морским пассажирским сообщением

Путь из Сочи в Геленджик занимает 3,5 часа. Из Геленджика в Анапу поездка займет около 1 часа 45 минут. Из Сочи в Анапу судно будет следовать порядка 5 часов 45 минут. Об этом сообщили в пресс-службе анапского морского порта.



Ранее «Новая Кубань» писала, что между Сочи, Новороссийском и Геленджиком восстановлено морское сообщение. Путешествия из Новороссийска до Геленджика займет 1 час. В целом, чтобы добраться из Новороссийска до Сочи понадобится 5,5 часов.