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Сочи и Анапу связали морским пассажирским сообщением

Сочи и Анапу связали морским пассажирским сообщением. Судно «Комета» начало курсировать между городами вчера, 9 июня.

Путь из Сочи в Геленджик занимает 3,5 часа. Из Геленджика в Анапу поездка займет около 1 часа 45 минут. Из Сочи в Анапу судно будет следовать порядка 5 часов 45 минут. Об этом сообщили в пресс-службе анапского морского порта.

Ранее «Новая Кубань» писала, что между Сочи, Новороссийском и Геленджиком восстановлено морское сообщение. Путешествия из Новороссийска до Геленджика займет 1 час. В целом, чтобы добраться из Новороссийска до Сочи понадобится 5,5 часов.