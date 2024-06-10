В Пермском крае оштрафовали птицефабрику за сорванную проверку

В Перми оштрафовали АО «Птицефабрика Чайковская» за то, что руководство не явилось на проверку, организованную Россельхознадзором. Об этом сообщили в пресс-службе управления ведомства.
В апреле этого года по требованию прокуратуры должна была состояться внеплановая проверка птицефабрики. Об этом предупредили директора компании, однако ни он, ни доверенное лицо не явились на проверку.
«В апреле 2024 года должностным лицом Управления составлены акты о невозможности проведения контрольного (надзорного) мероприятия организации и было возбуждено административное производство по ч. 1, ч. 2 ст. 19.4.1 КоАП РФ, составлены протоколы об административном правонарушении, которые были направлены мировому судье судебного участка № 5 Чайковского судебного района Пермского края» — сообщают в ведомстве.
Общая сумма штрафов составила 25 тысяч рублей.