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Глава МАРТ рассказал, как в Беларуси контролируют цены на продукцию

Глава МАРТ Богданов рассказал, что в Беларуси успешно контролируют цены.

Источник: Комсомольская правда

Министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Алексей Богданов сообщил на телеканале ОНТ о том, что в Беларуси успешно контролируют цены на продукцию.

Он отметил, что «индекс потребительских цен — это один из самых сложнейших макроэкономических показателей, трудно поддающийся управлению».

— Но в Беларуси этот вопрос взят под контроль и успешно решается после ввода постановления № 713, которое позволило взять цены под контроль, — сказал Богданов.

Он подчеркнул:

— Если мы планировали, что у нас будет с начала текущего года не более 3,2% роста, то у нас, по предварительной информации, по нашим расчетам, не более чем 2,7%.

экономика