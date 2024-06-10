Глава МАРТ рассказал, как в Беларуси контролируют цены на продукцию

Министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Алексей Богданов сообщил на телеканале ОНТ о том, что в Беларуси успешно контролируют цены на продукцию.
Он отметил, что «индекс потребительских цен — это один из самых сложнейших макроэкономических показателей, трудно поддающийся управлению».
— Но в Беларуси этот вопрос взят под контроль и успешно решается после ввода постановления № 713, которое позволило взять цены под контроль, — сказал Богданов.
Он подчеркнул:
— Если мы планировали, что у нас будет с начала текущего года не более 3,2% роста, то у нас, по предварительной информации, по нашим расчетам, не более чем 2,7%.