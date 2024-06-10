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Приморские туроператоры договорились о приеме россиян в Расоне

Туроператоры договорились об отправке в россиян в северокорейском Расоне.

Источник: © РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 10 июн — РИА Новости. Туроператоры Приморья и их коллеги в Северной Корее договорились о приеме российских туристов в приграничном городе КНДР Расоне, сообщает региональное правительство.

В течение четырёх лет пассажирские перевозки по железной дороге из РФ в КНДР не осуществлялись. На прошлой неделе ФТС сообщила, что первый после четырехлетнего перерыва пассажирский поезд выехал через Приморье в Северную Корею. По данным агентства по туризму региона, на поезде поехали представители властей Приморья, региональные туроператоры, блогеры и туристы.

«Главный итог поездки — то, что наши туроператоры встретились с партнерами корейскими, с принимающей стороной, обговорили внутренние процессы, как они будут обмениваться туристами, как будет составляться программа, по времени пребывания, убедились, что гостиницы готовы к приему туристов», — сказал Крепский, чей комментарий привели журналистам в правительстве.

Он отметил, что сейчас поезд ходит по маршруту Хасан (Приморье) — Туманган (КНДР), то есть только пересекает границу.

«Туристам приходится сначала ехать из Владивостока до Хасана на автобусе, потом пересаживаться на поезд, а затем снова в автобус. Это делает поездку менее комфортной. Совместно с корейскими коллегами мы ставим себе задачу наладить полноценное железнодорожное сообщение от Владивостока или Уссурийска до Расона или станции Раджин», — добавил Крепский.

По его словам, к поездкам в Расон есть интерес и у приморцев, и у жителей западных регионов РФ.

«Надеемся, что уже в июне первая туристическая группа отправится по железной дороге из Приморья в Расон», — сказал руководитель агентства по туризму.

Расон — ближайший к Приморью приграничный город КНДР. Он располагается в специальной экономической зоне, где для россиян действует безвизовый режим. Платить там можно долларами и юанями.

В феврале группа из 100 российских туристов из разных регионов РФ прибыла в Пхеньян впервые после четырех лет перерыва, вызванного ограничительными мерами из-за пандемии COVID-19. После этого еще несколько групп путешественников из России побывала в Северной Корее, они добирались туда самолетом из Владивостока.

туризм и отдых