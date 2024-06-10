Приморские туроператоры договорились о приеме россиян в Расоне

«Туристам приходится сначала ехать из Владивостока до Хасана на автобусе, потом пересаживаться на поезд, а затем снова в автобус. Это делает поездку менее комфортной. Совместно с корейскими коллегами мы ставим себе задачу наладить полноценное железнодорожное сообщение от Владивостока или Уссурийска до Расона или станции Раджин», — добавил Крепский.