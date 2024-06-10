Приморские туроператоры договорились о приеме россиян в Расоне

ВЛАДИВОСТОК, 10 июн — РИА Новости. Туроператоры Приморья и их коллеги в Северной Корее договорились о приеме российских туристов в приграничном городе КНДР Расоне, сообщает региональное правительство.
В течение четырёх лет пассажирские перевозки по железной дороге из РФ в КНДР не осуществлялись. На прошлой неделе ФТС сообщила, что первый после четырехлетнего перерыва пассажирский поезд выехал через Приморье в Северную Корею. По данным агентства по туризму региона, на поезде поехали представители властей Приморья, региональные туроператоры, блогеры и туристы.
«Главный итог поездки — то, что наши туроператоры встретились с партнерами корейскими, с принимающей стороной, обговорили внутренние процессы, как они будут обмениваться туристами, как будет составляться программа, по времени пребывания, убедились, что гостиницы готовы к приему туристов», — сказал Крепский, чей комментарий привели журналистам в правительстве.
«Туристам приходится сначала ехать из Владивостока до Хасана на автобусе, потом пересаживаться на поезд, а затем снова в автобус. Это делает поездку менее комфортной. Совместно с корейскими коллегами мы ставим себе задачу наладить полноценное железнодорожное сообщение от Владивостока или Уссурийска до Расона или станции Раджин», — добавил Крепский.
По его словам, к поездкам в Расон есть интерес и у приморцев, и у жителей западных регионов РФ.
«Надеемся, что уже в июне первая туристическая группа отправится по железной дороге из Приморья в Расон», — сказал руководитель агентства по туризму.
Расон — ближайший к Приморью приграничный город КНДР. Он располагается в специальной экономической зоне, где для россиян действует безвизовый режим. Платить там можно долларами и юанями.
В феврале группа из 100 российских туристов из разных регионов РФ прибыла в Пхеньян впервые после четырех лет перерыва, вызванного ограничительными мерами из-за пандемии COVID-19. После этого еще несколько групп путешественников из России побывала в Северной Корее, они добирались туда самолетом из Владивостока.