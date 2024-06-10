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Цены на 10 видов продуктов снизились в Казахстане

Первая неделя июня отмечена снижением среднего индекса цен на социальные продукты питания на 0,1 процента, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на primeminister.kz.

Источник: Reuters

По данным Комитета торговли, за неделю цены снизились на 10 видов продуктов:

  • рис;
  • гречку;
  • подсолнечное масло;
  • творог;
  • муку 1-го сорта;
  • куриные яйца;
  • рожки;
  • морковь;
  • лук;
  • капусту.

На картофель цена выросла на 4,4 процента. Самый высокий рост цен на этот овощ отмечен в Астане, Алматы, области Улытау, Мангистауской, Актюбинской, Северо-Казахстанской и Жамбылской областях.

Как отметил председатель Комитета торговли Министерства торговли и интеграции Айдар Абилдабеков, цены на свежий урожай с поля сейчас нестабильные и меняются каждый день. Сгладить ценовые колебания может своевременное заключение акиматами форвардных контрактов на ранний урожай.

На прошедшем в субботу, 8 июня, совещании под председательством вице-премьера Серика Жумангарина особое внимание уделили поставкам социальных продуктов в Алматы. Ситуация в этом городе оказывает наибольшее влияние на формирование индекса продовольственной инфляции по стране. Следом идут Астана и Шымкент.

У Алматы недостаточно прямых поставщиков овощей. Серик Жумангарин поставил перед Министерством сельского хозяйства задачу закрепить за тремя городами республиканского значения гарантирующих поставщиков овощей из ближайших областей.

По итогам совещания вице-премьер поручил акиматам взять на жесткий контроль работу социально-предпринимательских корпораций по вопросам стабилизации цен. В частности, нужно до 1 августа 2024 года профинансировать сельхозтоваропроизводителей под закупку урожая, чтобы обеспечить казахстанцев овощами по стабильным ценам в межсезонье 2025 года.

экономика