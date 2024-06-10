Цены на 10 видов продуктов снизились в Казахстане

По итогам совещания вице-премьер поручил акиматам взять на жесткий контроль работу социально-предпринимательских корпораций по вопросам стабилизации цен. В частности, нужно до 1 августа 2024 года профинансировать сельхозтоваропроизводителей под закупку урожая, чтобы обеспечить казахстанцев овощами по стабильным ценам в межсезонье 2025 года.