Цены на 10 видов продуктов снизились в Казахстане

По данным Комитета торговли, за неделю цены снизились на 10 видов продуктов:
- рис;
- гречку;
- подсолнечное масло;
- творог;
- муку 1-го сорта;
- куриные яйца;
- рожки;
- морковь;
- лук;
- капусту.
На картофель цена выросла на 4,4 процента. Самый высокий рост цен на этот овощ отмечен в Астане, Алматы, области Улытау, Мангистауской, Актюбинской, Северо-Казахстанской и Жамбылской областях.
Как отметил председатель Комитета торговли Министерства торговли и интеграции Айдар Абилдабеков, цены на свежий урожай с поля сейчас нестабильные и меняются каждый день. Сгладить ценовые колебания может своевременное заключение акиматами форвардных контрактов на ранний урожай.
На прошедшем в субботу, 8 июня, совещании под председательством вице-премьера Серика Жумангарина особое внимание уделили поставкам социальных продуктов в Алматы. Ситуация в этом городе оказывает наибольшее влияние на формирование индекса продовольственной инфляции по стране. Следом идут Астана и Шымкент.
У Алматы недостаточно прямых поставщиков овощей. Серик Жумангарин поставил перед Министерством сельского хозяйства задачу закрепить за тремя городами республиканского значения гарантирующих поставщиков овощей из ближайших областей.
По итогам совещания вице-премьер поручил акиматам взять на жесткий контроль работу социально-предпринимательских корпораций по вопросам стабилизации цен. В частности, нужно до 1 августа 2024 года профинансировать сельхозтоваропроизводителей под закупку урожая, чтобы обеспечить казахстанцев овощами по стабильным ценам в межсезонье 2025 года.