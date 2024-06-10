В Казани почти на полтора года перекроют участок улицы Фучика. Это связано с установкой ограждения для строительства первого участка второй линии метрополитена от станции «100-летие ТАССР» до станции «Тулпар».
Как сообщили в Комитете внешнего благоустройства города, речь идет о пересечении проезжей части улицы Юлиуса Фучика с Вербной. Ограничения введут с 13 июня 2024 года по 27 февраля 2026 года.
Ранее ограничения вводили на участке от Рихарда Зорге до Сафиуллина. Там с 15 апреля полностью перекрыли проезжую часть. Эти меры будут действовать до февраля 2026 года.
Напомним, в Московском районе Казани на нескольких участках будут перекрывать движение транспорта до 20 сентября.