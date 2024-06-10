Глава МАРТ рассказал, как белорусов зимой будут обеспечивать овощами

Министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Алексей Богданов рассказал телеканалу ОНТ, что делается для того, чтобы плодовая и овощная продукция отечественного производства была в магазинах и в межсезонье.
Он отметил, что перед товаропроизводителями стоит задача увеличить объемы производства своей аналогичной продукции, оперативно поставлять ее в магазины.
— И мы уже несколько лет работаем над стабилизационными фондами. Это такая система, которая позволяет, произведя товар летом и собрав его осенью, заложить его в хранилище и весь межсезонный период, когда он не производится у нас, продавать его на полках наших магазинов, — сказал Богданов.
Министр сообщил, что разработана стратегия развития производства томатов и огурцов в защищенном грунте до 2027 года:
— Она позволит нам обеспечить 80−90% спроса собственным производством. Именно в межсезонный период уже получилось на опережение сработать, и мы уже в прошлый межсезонный период по огурцам сработали на 100%.
Что касается томатов, то по ним технология сложнее. Богданов сказал, что «необходимо добавить объемов производства, построить новые теплицы».
И тогда к 2027 году обеспечение томатами будет под 80−90% от необходимого объема.
Он подчеркнул, что важен вопрос сохранности:
— Нам необходимо расширять, инвестировать в те овоще- и плодохранилища, которые имеют специализированные температурные режимы хранения, в том числе с использованием газомодифицированной среды, которая позволяет еще больше обеспечить срок хранения плодоовощной продукции.