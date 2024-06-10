Глава МАРТ рассказал, как белорусов зимой будут обеспечивать овощами

— И мы уже несколько лет работаем над стабилизационными фондами. Это такая система, которая позволяет, произведя товар летом и собрав его осенью, заложить его в хранилище и весь межсезонный период, когда он не производится у нас, продавать его на полках наших магазинов, — сказал Богданов.