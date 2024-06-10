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Стало известно, когда в Крыму откроют рестораны «Вкусно и точка»

Для компании в приоритете безопасность людей и бесперебойные поставки.

Источник: Агентство «Москва»

В Крыму могут открыть сеть ресторанов «Вкусно и точка». Об этом сообщает РИА Новости.

В Республике Крым могут открыться рестораны сети «Вкусно и точка», сообщил генеральный директор компании Олег Пароев.

Для компании, в первую очередь, важна безопасность клиентов и персонала, а также в работе заведений играет немаловажную роль непрерывность поставок, сообщил Олег Пароев. Только после обеспечения этих условий будет рассмотрен вопрос о расширении в Крыму, подчеркнул он. На данный момент, это сделать невозможно, заключил генеральный директор компании.