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В Калининградской области сокращается число безработных

В Калининградской области в апреле 2024 года статус безработного получили 438 человек — на 368 человек или на 45,7% меньше, чем в апреле 2023 года. Размеры трудоустройства безработных в апреле 2024 года составили 308 человек, что на 17,9% меньше, чем в аналогичном месяце 2023 года.

Уровень регистрируемой безработицы составил 0,4% от рабочей силы. В апреле 2024 года нагрузка незанятого населения, зарегистрированного в государственных центрах занятости, на одну заявленную вакансию составила 0,3 человека, хотя в апреле 2023 года это было 0,5 человек.

В I квартале 2024 года численность работников списочного состава, работавших неполное рабочее время по инициативе работодателя, составила 69 человек или 0,04% списочной численности работников организаций (без субъектов малого предпринимательства).

Доля работников, находившихся в простое по вине работодателя и по причинам, не зависящим от работодателя и работника, составила 0,5% списочной численности работников или 1 тысяча человек. Численность работников списочного состава, которым были предоставлены отпуска без сохранения заработной платы по письменному заявлению работника, составила 17,8 тысячи человек, 6,8 тысячи человек работали неполное рабочее время по соглашению между работником и работодателем.

На конец апреля 2024 года в государственных центрах занятости населения состояло на учете 3954 незанятых трудовой деятельностью гражданина, из них 2262 человека имели статус безработного, указывает Калининградстат.

занятость