В Калининградской области сокращается число безработных

В Калининградской области в апреле 2024 года статус безработного получили 438 человек — на 368 человек или на 45,7% меньше, чем в апреле 2023 года. Размеры трудоустройства безработных в апреле 2024 года составили 308 человек, что на 17,9% меньше, чем в аналогичном месяце 2023 года.