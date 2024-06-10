Глава Башкирии поручил перевести спецтехнику на газомоторое топливо.

«Да, мы молодцы, что у нас насчитывается 51 АГНКС. В этом году к ним добавится еще 13. Молодцы, что увеличили объем потребления на 8,7 процента. Но не молодцы по объему потребления в сравнении с Санкт-Петербургом, Краснодарским краем и даже с теми регионами, которые в рейтинге ниже нас стоят. Поэтому задача для всех — увеличить объемы потребления газомоторного топлива. Коммунальную, строительную технику, технику МУПов, общественный транспорт — переводим на газ», — поручил Радий Хабиров.