Глава Башкирии поручил перевести спецтехнику на газомоторое топливо.

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил увеличить объемы потребления газа, переводить как можно больше техники на газомоторное топливо. Об этом он заявил на оперативном совещании правительства, комментируя третье место Башкирии в рейтинге регионов России по уровню развития рынка газомоторного топлива.
Напомним, по итогам 2023 года Башкирия поднялась с седьмого на третье место среди российских регионов по уровню развития рынка газомоторного топлива, набрав 60,5 балла из 100 возможных. Первые две строчки рейтинга заняли Санкт-Петербург (88,5) и Ростовская область (75,5).
«Да, мы молодцы, что у нас насчитывается 51 АГНКС. В этом году к ним добавится еще 13. Молодцы, что увеличили объем потребления на 8,7 процента. Но не молодцы по объему потребления в сравнении с Санкт-Петербургом, Краснодарским краем и даже с теми регионами, которые в рейтинге ниже нас стоят. Поэтому задача для всех — увеличить объемы потребления газомоторного топлива. Коммунальную, строительную технику, технику МУПов, общественный транспорт — переводим на газ», — поручил Радий Хабиров.