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3000 бюджетных мест выделят под ИТ-специалистов в Нижегородских ВУЗах

Почти 3000 бюджетных мест в сфере ИТ появится в Нижегородских ВУЗах с начала учебного года 2024−2025.

Источник: БЕЛТА

2400 мест планируется выделить для бакалавров и 400 — для магистрантов.

Самое большое количество бюджетных мест получат абитуриенты НГТУ им. Алексеева — 1080, на втором месте ННГУ им. Лобачевского — 696 мест. Замыкает тройку Княгининский Университет — 162 места.

В правительстве региона напомнили, что уже с 1 сентября этого года запускаются сетевые программы высшего образования ИТ-кампуса «НЕЙМАРК» с НГТУ и НИУ ВШЭ — еще до окончания строительства самого кампуса.

Напомним, что о подписании соглашения по совместной разработке первой сетевой образовательной программы IT-кампуса "Неймарк’было объявлено в феврале нынешнего года.

Мы также рассказывали, что золотой медалист саровского лицея № 3 Денис Димитров вошел в топ рейтинга «30 до 30» российского Forbes. Он проявил себя в Сбере, где был руководил созданиемнейросетей Kandinsky и Kandinsky Video, которые генерируют изображения и видео по текстовому запросу. Также Денис Димитров является одним из создателей нейросети «Digital Петр», распознающей рукописи Петра I.

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