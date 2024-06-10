3000 бюджетных мест выделят под ИТ-специалистов в Нижегородских ВУЗах

Мы также рассказывали, что золотой медалист саровского лицея № 3 Денис Димитров вошел в топ рейтинга «30 до 30» российского Forbes. Он проявил себя в Сбере, где был руководил созданиемнейросетей Kandinsky и Kandinsky Video, которые генерируют изображения и видео по текстовому запросу. Также Денис Димитров является одним из создателей нейросети «Digital Петр», распознающей рукописи Петра I.