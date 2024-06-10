3000 бюджетных мест выделят под ИТ-специалистов в Нижегородских ВУЗах

2400 мест планируется выделить для бакалавров и 400 — для магистрантов.
Самое большое количество бюджетных мест получат абитуриенты НГТУ им. Алексеева — 1080, на втором месте ННГУ им. Лобачевского — 696 мест. Замыкает тройку Княгининский Университет — 162 места.
В правительстве региона напомнили, что уже с 1 сентября этого года запускаются сетевые программы высшего образования ИТ-кампуса «НЕЙМАРК» с НГТУ и НИУ ВШЭ — еще до окончания строительства самого кампуса.
Напомним, что о подписании соглашения по совместной разработке первой сетевой образовательной программы IT-кампуса "Неймарк’было объявлено в феврале нынешнего года.
Мы также рассказывали, что золотой медалист саровского лицея № 3 Денис Димитров вошел в топ рейтинга «30 до 30» российского Forbes. Он проявил себя в Сбере, где был руководил созданиемнейросетей Kandinsky и Kandinsky Video, которые генерируют изображения и видео по текстовому запросу. Также Денис Димитров является одним из создателей нейросети «Digital Петр», распознающей рукописи Петра I.