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В Перми компания «Мицар» превратила 9 тонн говядины в 14 тонн охлажденного мяса

Во время проверки документации Россельхознадзор выявил нарушения в отношении мясоперерабатывающего предприятия.

Источник: Комсомольская правда

Россельхознадзор выявили нарушения при проверке документов компании ООО «Мицар». Информация об этом появилась на сайте ведомства.

По данным ведомства, 6 мая компания оформила ветеринарный сопроводительный документ на выработку 14,152 т мяса говядины, но в качестве сырья использовалось 9,45 т охлажденной говядины. То есть по документам из 9 тонн мяса сделали 14 тонн. Затем 14,152 т перепродали сельскохозяйственному перерабатывающему кооперативу «Мясница» — он располагается в Пермском районе, недалеко от аэропорта Большое Савино. А те, в свою очередь, превратили 14,152 т в 15,643 т охлажденной говядины и продали в продуктовые сети Перми.

«Данные факты говорят о нарушении требований Закона РФ “О ветеринарии”, Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, Порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме, технических регламентов Таможенного союза “О безопасности пищевой продукции” — сообщают в ведомстве.

Ранее «Комсомолка» писала, что в Перми оштрафовали АО «Птицефабрика Чайковская» за то, что руководство не явилось на проверку, организованную Россельхознадзором.