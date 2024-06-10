В Перми компания «Мицар» превратила 9 тонн говядины в 14 тонн охлажденного мяса

По данным ведомства, 6 мая компания оформила ветеринарный сопроводительный документ на выработку 14,152 т мяса говядины, но в качестве сырья использовалось 9,45 т охлажденной говядины. То есть по документам из 9 тонн мяса сделали 14 тонн. Затем 14,152 т перепродали сельскохозяйственному перерабатывающему кооперативу «Мясница» — он располагается в Пермском районе, недалеко от аэропорта Большое Савино. А те, в свою очередь, превратили 14,152 т в 15,643 т охлажденной говядины и продали в продуктовые сети Перми.