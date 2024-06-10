В Красноярске демонтируют незаконную автомойку в зоне реки Кача

Нарушение природоохранного законодательства установили специалисты надзорного ведомства в ходе проверки. По ее результатам главе Красноярска было внесено представление, но администрация отказалась устранять нарушения в добровольном порядке. Аргументировав, что мойка установлена легально и ее работа не противоречит закону.