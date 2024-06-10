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В Красноярске демонтируют незаконную автомойку в зоне реки Кача

Она построена на ул. Обороны в водоохранной зоне.

Источник: Прокуратура Красноярского края

В Красноярске демонтируют незаконную автомойку замкнутого цикла, которая была построена в водоохранной зоне реки Кача на ул. Обороны.

Такое решение вынес суд после обращения прокуратуры.

Нарушение природоохранного законодательства установили специалисты надзорного ведомства в ходе проверки. По ее результатам главе Красноярска было внесено представление, но администрация отказалась устранять нарушения в добровольном порядке. Аргументировав, что мойка установлена легально и ее работа не противоречит закону.

Прокурор обратился в суд, чтобы тот признал договор между предпринимателем и мэрией недействительным и освободил участок. Фемида встала на сторону закона, удовлетворив требования прокурора.

Результаты демонтажа автомойки находятся на контроле надзорного ведомства.

Нопомним, в мае природоохранная прокуратура начала проверку золотодобывающих компаний на юге Красноярского края, которые загрязняли реки.

Прокуратура