Названы даты дней поля в Башкирии.

Ежегодный семинар-совещание 12 июля состоится в Чишминском районе на тему «Селекция и семеноводство, организация работы испытательной лаборатории», 19 июля — в Нуримановском районе по производству озимых зерновых культур и овощей, 26 июля — в Давлекановском районе по семеноводству сельскохозяйственных культур, 2 августа — на территории Буздякского района (мелиорация, возделывание конопли), 7 августа — в Абзелиловском районе (сортоиспытания в Зауралье и возделывание твердых сортов пшеницы), 11 сентября — в Ермекеевском районе (производство технических культур) и 13 сентября — в Аургазинском районе (возделывание сои и кукурузы с использованием биопрепаратов).