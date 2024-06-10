Гостиницу на Ульянова в Нижнем Новгороде построят до 2027 года

Известно, что новая гостиница будет соседствовать с самым старым деревянным домом города (Ульянова, 8Б) и находиться недалеко от Нижегородского кремля, в границах исторической территории «Старый Нижний Новгород» и территории объекта археологического наследия «Культурный слой города». В связи с этим подрядчику предстоит провести оценку воздействия проводимых работ на исторические объекты.