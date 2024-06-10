Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гостиницу на Ульянова в Нижнем Новгороде построят до 2027 года

Объект размещения будет соседствовать с самым старым деревянным домом города (Ульянова, 8Б).

Шестиэтажную гостиницу построят на Ульянова в Нижнем Новгороде до 2027 года. Об этом nn.aif.ru сообщили в министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области.

Между администрацией Нижнего Новгорода и компанией «Усадьба» на этот период заключен договор о развитии застроенной территории. Документация по ее планировке, предусматривающая строительство гостиницы, утверждена приказом регионального минграда от 20 мая.

Площадь планируемого объекта составит 550 кв.м. Помимо строительства здания, планируется создание транспортной и инженерной инфраструктур, парковки и озеленение территории.

Известно, что новая гостиница будет соседствовать с самым старым деревянным домом города (Ульянова, 8Б) и находиться недалеко от Нижегородского кремля, в границах исторической территории «Старый Нижний Новгород» и территории объекта археологического наследия «Культурный слой города». В связи с этим подрядчику предстоит провести оценку воздействия проводимых работ на исторические объекты.