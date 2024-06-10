Гостиницу на Ульянова в Нижнем Новгороде построят до 2027 года

Шестиэтажную гостиницу построят на Ульянова в Нижнем Новгороде до 2027 года. Об этом nn.aif.ru сообщили в министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области.
Между администрацией Нижнего Новгорода и компанией «Усадьба» на этот период заключен договор о развитии застроенной территории. Документация по ее планировке, предусматривающая строительство гостиницы, утверждена приказом регионального минграда от 20 мая.
Площадь планируемого объекта составит 550 кв.м. Помимо строительства здания, планируется создание транспортной и инженерной инфраструктур, парковки и озеленение территории.
Известно, что новая гостиница будет соседствовать с самым старым деревянным домом города (Ульянова, 8Б) и находиться недалеко от Нижегородского кремля, в границах исторической территории «Старый Нижний Новгород» и территории объекта археологического наследия «Культурный слой города». В связи с этим подрядчику предстоит провести оценку воздействия проводимых работ на исторические объекты.