АЗС на дорогах Татарстана превратят в многофункциональные зоны

Заемные средства будут направлены на строительство многофункциональных зон на федеральных трассах страны, включающих в себя автозаправочные станции, точки общественного питания, станции технического обслуживания, зарядные станции для электромобилей и зоны отдыха для водителей и пассажиров.
Соглашение в рамках ПМЭФ-2024 подписали член правления банка Руслан Еременко и финансовый директор ГК Роман Фатыхов.
«Результатом нашего сотрудничества станет 10 новых автозаправочных комплексов, которые улучшат качество придорожного сервиса на ключевых федеральных трассах. Это положительным образом скажется на развитии транспортной и туристической инфраструктуры, будет способствовать росту смежных отраслей и повысит уровень комфорта для водителей легкового и грузового автотранспорта», — прокомментировал Руслан Еременко.
«Мы благодарны банку за финансовую поддержку нашего проекта, за партнерство и понимание ценности и важности таких проектов для российских регионов. Инвестиции будут способствовать реализации целого ряда масштабных, интересных и значимых проектов», — отметил Роман Фатыхов.