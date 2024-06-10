В Петербурге появятся новые фуд-холлы

До конца года в городе на Неве откроется еще три фуд-холла в составе торговых центров «Невский Центр», «Парк Молл» и Гостиный двор. Планируется создание гастроплощадки в здании Некрасовского телефонного узла. Еще один гастроцентр создадут в ЖК «Смольный проспект».