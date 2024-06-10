Вторичка подешевела: цены на недвижимость в Алматы снизились в очередной раз

По итогам мая цены на недвижимость на вторичном рынке Алматы снизились на 1,6% по сравнению с прошлым месяцем, говорится в обзоре Первого кредитного бюро (ПКБ).
Согласно данным аналитиков, месячное снижение фиксируется уже четвертый раз в этом году, исключением стал только апрель. В целом с начала года к декабрю 2023 года цены упали на 4,3%.
В бюро отмечают, что алматинская динамика за месяц «утянула и результаты вторички» по всей стране. Так, общий показатель по Казахстану снизился на 0,2% к апрелю.
«Новые квартиры за месяц не подешевели вообще нигде из обследованных городов: +0,4% в целом по стране после двух месяцев падения подряд».
Рынок аренды по итогам мая вырос на 1,3% по стране. Наиболее существенно цены на съемное жилье приросли в Астане — на 3,3%. В бюро подчеркнули, что этот прирост стал самым заметным с осени прошлого года.
При этом цена за квадратный метр в столице впервые с июля 2022 года оказалась выше средней по стране: 4322 тенге против 4250 тенге. Хотя лидером по дороговизне аренды, как и ранее, остается город Алматы — 5139 тенге. Самая недорогая аренда в Таразе, Кызылорде, Актобе, Туркестане и Павлодаре — следует из информации ПКБ.