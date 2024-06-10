БРИКС разрабатывает платформу для расчётов в нацвалюте

В частности, начата работа над ключевым российскими инициативами: в транспортной сфере, о создании контактной группы по климату и устойчивому развитию, рабочей группы по ядерной медицине, медицинской ассоциации. Ведётся активная работа по выполнению решений йоханнесбургского саммита 2023 года, в части совершенствования международной валютно-финансовой системы, разработки платформы для расчётов национальными валютами при взаимной торговле.