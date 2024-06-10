Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

БРИКС разрабатывает платформу для расчётов в нацвалюте

Как заявил в приветственном слове на совещании министров иностранных дел стран БРИКС в Нижнем Новгороде глава МИД РФ Сергей Лавров, в рамках председательства России в содружестве при конструктивном участии партнёров уже состоялось порядка 70 мероприятий.

Источник: РИА "Новости"

В частности, начата работа над ключевым российскими инициативами: в транспортной сфере, о создании контактной группы по климату и устойчивому развитию, рабочей группы по ядерной медицине, медицинской ассоциации. Ведётся активная работа по выполнению решений йоханнесбургского саммита 2023 года, в части совершенствования международной валютно-финансовой системы, разработки платформы для расчётов национальными валютами при взаимной торговле.

«В соответствии с поручением лидеров на саммите в Йоханнесбурге особое внимание уделяем согласованию модальностей учреждения категории государств партнёров объединения», — подчеркнул Сергей Лавров.

Ранее сообщалось, что СМИД БРИКС в Нижнем Новгороде начали с минуты молчания по погибшим в авиакатастрофе президенту Исламской Республики Иран Эбрахиму Раиси и главе МИД страны Хосейну Амиру Абдоллахияну.

Напомним, встреча министров стран БРИКС проходит в Нижнем Новгороде 10—11 июня. Накануне губернатор Глеб Никитин презентовал Сергею Лаврову опыт международного сотрудничества в регионе.

БРИКС