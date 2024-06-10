На ПМЭФ подписали более тысячи соглашений почти на 6,5 триллиона рублей

Согласно данным Росконгресса, наиболее дорогим было соглашение ВЭБ.РФ и ПАО «РусГидро» о сотрудничестве в реализации проектов модернизации тепловой генерации на Дальнем Востоке. Планируется, что программу по созданию и обновлению энергетической инфраструктуры в регионе реализуют с использованием механизма «Фабрика проектного финансирования».