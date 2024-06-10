На ПМЭФ подписали более тысячи соглашений почти на 6,5 триллиона рублей

С. -ПЕТЕРБУРГ, 10 июн — РИА Новости. На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2024 году было подписано 1073 соглашения на общую сумму почти 6,5 триллиона рублей, сообщил фонд Росконгресс.
«По итогам работы форума было подписано 1073 соглашения на общую сумму 6 триллионов 492 миллиарда рублей (учтены соглашения, сумма которых не является коммерческой тайной), из них 55 — с представителями иностранных компаний», — говорится в сообщении.
Согласно данным Росконгресса, наиболее дорогим было соглашение ВЭБ.РФ и ПАО «РусГидро» о сотрудничестве в реализации проектов модернизации тепловой генерации на Дальнем Востоке. Планируется, что программу по созданию и обновлению энергетической инфраструктуры в регионе реализуют с использованием механизма «Фабрика проектного финансирования».
Лидером по сумме заключенных соглашений среди субъектов России стал Санкт-Петербург, который подписал 69 соглашений на сумму почти 1,3 триллиона рублей. Наибольшее число соглашений — всего 251 — было подписано в сфере социально-экономического развития регионов.
Петербургский международный экономический форум проходил с 5 по 8 июня. РИА Новости — информационный партнер форума.