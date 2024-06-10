В Молдове за год вдвое снизилось число безработных, получающих пособие

По данным министерства, в мае 2024 года насчитывалось 1479 безработных, получающих социальную помощь, в то время, как в 2023-м их было 11 660. Сообщатся, что за первые пять месяцев этого года с помощью Национального агентства занятости (НАЗ) было трудоустроено 3117 человек. Только в мае 2024 агентство помогло 1431 человеку найти работу.
«Горжусь результатами, показанными Национальным агентством занятости. Мы видим, что реформа НАЗ дает результаты и есть ощутимые достижения. Мы будем продолжать работать, чтобы помочь как можно большему количеству граждан, ищущих работу, выйти на труда».
В министерстве также указали, что в 2023 году НАЗ помогло 11 062 людям найти работу. В 2024-м ведомство поставило целью предоставление поддержки при устройстве на работу 18 000 человек.