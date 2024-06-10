В Молдове за год вдвое снизилось число безработных, получающих пособие

По данным министерства, в мае 2024 года насчитывалось 1479 безработных, получающих социальную помощь, в то время, как в 2023-м их было 11 660. Сообщатся, что за первые пять месяцев этого года с помощью Национального агентства занятости (НАЗ) было трудоустроено 3117 человек. Только в мае 2024 агентство помогло 1431 человеку найти работу.