Товарооборот Казахстана с Россией сократился на 12%

По итогам первого квартала 2024 года товарооборот Казахстана с Россией составил 5,6 млрд долларов США — сразу на 12,4% меньше, чем годом ранее. Большую часть товарооборота составил импорт. С начала года Казахстан завез товаров на 3,8 млрд долларов США товаров — на 4,1% меньше, чем годом ранее. Экспорт, в свою очередь, сократился и вовсе на 25,5% за год, до 1,8 млрд тенге. Такие данные приводит finprom.kz.