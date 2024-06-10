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Товарооборот Казахстана с Россией сократился на 12%

Импорт просел на 4%, экспорт — сразу 25,5%

Источник: Reuters

По итогам первого квартала 2024 года товарооборот Казахстана с Россией составил 5,6 млрд долларов США — сразу на 12,4% меньше, чем годом ранее. Большую часть товарооборота составил импорт. С начала года Казахстан завез товаров на 3,8 млрд долларов США товаров — на 4,1% меньше, чем годом ранее. Экспорт, в свою очередь, сократился и вовсе на 25,5% за год, до 1,8 млрд тенге. Такие данные приводит finprom.kz.

Доля РФ в структуре совокупного товарооборота РК составила 17,9%, в структуре импорта — 29,5%, в структуре экспорта — 9,9%.

Ключевые экспортные позиции Казахстана в Россию — металлы и изделия из них (840,4 млн долларов США), продукты животного и растительного происхождения и продовольственные товары (767,9 млн долларов США), продукция химпрома, каучуки и пластмассы (644,9 млн долларов США), машины, оборудование и транспортные средства (599 долларов США), неминеральные продукты (373,5 млн долларов США).

В Казахстане завезли из РФ преимущественно машины, оборудование и транспортные средства (477,2 млн долларов США), продукты химпрома (444,3 млн долларов США), металлы и изделия из них (382,2 млн долларов США), минеральные продукты (319,8 млн долларов США), а также продукцию АПК и продовольственные товары (118 млн долларов США).

На 1 января текущего года обязательства резидентов Казахстана перед инвесторами из России составили 18,2 млрд долларов США — на 3,6% меньше, чем годом ранее. Наибольший объем аккумулирован в сферах обрабатывающей промышленности (6,2 млрд долларов США), финансовой и страховой деятельности (1,2 млрд долларов США), а также государственного управления, обороны и обязательного социального обеспечения (496 млн долларов США). Для справки: на 1 января 2023 года объем обязательств резидентов РК перед инвесторами из РФ составлял 18,9 млрд долларов США, годовое сокращение — на 1,6%.

Валовой приток прямых инвестиций из России в Казахстан в первом полугодии текущего года достиг 2,9 млрд долларов США — на 88% больше, чем годом ранее. За аналогичный период 2023-го показатель составлял 1,5 млрд долларов США, минус 19,4% за год.

экономика