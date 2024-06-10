Андрей Бочаров провел рабочую встречу с руководством абразивного завода

«Встречу с губернатором я считаю самым главным событием во время наших визитов в Волгоград. Каждый год, когда приезжаем в регион, мы видим большие изменения, — сообщил по итогам переговоров Мутия Муругаппан. — В текущей ситуации мы видим много новых возможностей. У нас появились новые заказчики из России, которые ранее работали с европейскими компаниями, а сейчас приобретают нашу продукцию, пользуются нашими услугами. Финансовое положение компании стабильное, это дает нам возможность для организации работы в будущем».