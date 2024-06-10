Андрей Бочаров провел рабочую встречу с руководством абразивного завода

Глава региона отметил доброе отношение руководства компании и лично господина Муругаппана к Волгоградской области.
«Мы продолжаем взаимодействие в интересах наших государств и регионов, их социально-экономического развития, — подчеркнул Андрей Бочаров. — Все наши договоренности реализуются в соответствии с планами, мы видим хорошее, динамичное развитие предприятия, рассчитываем на реализацию новых проектов, увеличение объемов производства, и, конечно, нам бы хотелось расширить наше сотрудничество с другими компаниями Индии».
Собственники предприятия ежегодно посещают наш регион, в этом году гости прибыли в составе делегации из 20 человек, куда вошли члены совета директоров CUMI и старший менеджмент компании. В числе гостей также независимый директор CUMI, член совета директоров волжского предприятия господин Пунди Рагхаван, ранее он посещал Волгоград, но в статусе Чрезвычайного и Полномочного Посла Индии в РФ.
«Встречу с губернатором я считаю самым главным событием во время наших визитов в Волгоград. Каждый год, когда приезжаем в регион, мы видим большие изменения, — сообщил по итогам переговоров Мутия Муругаппан. — В текущей ситуации мы видим много новых возможностей. У нас появились новые заказчики из России, которые ранее работали с европейскими компаниями, а сейчас приобретают нашу продукцию, пользуются нашими услугами. Финансовое положение компании стабильное, это дает нам возможность для организации работы в будущем».
Напомним, предприятие выпускает карбид кремния и шлифовальные материалы, абразивные инструменты и огнеупорные изделия. Продукция широко используется в машиностроении, автомобилестроении, металлургии и других отраслях. За последние годы инвесторы вложили в развитие завода 4 млрд рублей, модернизация дает мощный производственный эффект и положительно сказывается на экологии.
Развитие индустриального потенциала Волгоградской области — один из приоритетов экономической политики региональных властей. Усилия направляются на улучшение инвестклимата, привлечение частного капитала в промышленность. На прошлой неделе на ПМЭФ-2024 подписано резидентское соглашение по созданию производства подшипников на территории особой экономической зоны на площадке «Химпрома».
Всего с 2014 года в регионе реализовано 155 инвестпроектов на 381 млн рублей, создано 9,3 тыс. рабочих мест. Ранее на заседании губернаторского совета по развитию промышленности и ТЭК обозначено 30 опорных отраслевых проектов до 2034 года, совокупная сумма вложений по которым оценивается в 800 млрд рублей.