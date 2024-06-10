Цены на вторичном рынке жилья Екатеринбурга выросли до 119 тыс. рублей за кв. м

Цена кв. м на вторичном рынке на Елизавете, в Компрессорном, Новой Сортировке, С. Сортировке, на Химмаше, Вторчермете, Синих камнях (районы относятся к третьему поясу) в среднем в начале июня составляла 96,4 тыс. руб. за кв. м (от 72,2 тыс. руб. до 127,5 тыс. руб.). В четвертом поясе (Лечебный, Верхнемакарово, Горный щит, Изоплит, Исток, Калиновский, Кольцово, Медный, Н-Исетский, Палкино, Птицефабрика, Пышма, Рудный, Садовый, Северка, Семь ключей, Чусовское озеро, Шабровский, Шарташ, Шувакиш) — средняя стоимость установилась на уровне 87,1 тыс. руб. за кв. м (от 53 тыс. руб. до 146,4 тыс. руб.).