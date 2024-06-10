Цены на вторичном рынке жилья Екатеринбурга выросли до 119 тыс. рублей за кв. м

Средняя цена в центральной части (в границах улиц Московская, Челюскинцев, Восточная, Декабристов, Луначарского, Большакова), напротив, снизилась и в среднем составила 166,4 тыс. руб. Нижний ценовой сегмент в этом районе составляет 96,6 тыс. руб., верхний — 255,2 тыс. руб.
В первом поясе Екатеринбурга (Автовокзал, Ботанический, ВИЗ, Вокзальный, Втузгородок, Заречный, Парковый, Пионерский, Шарташский рынок, Юго-Западный) средняя стоимость кв. м составила 133,5 тыс. руб., за четыре недели рост — 1,9%. Нижняя ценовая граница — 88,3 тыс. руб. за кв. м, верхняя — 205,3 тыс. руб. Во втором поясе (Академический, ЖБИ, Завокзальный, УНЦ, Уктус, Уралмаш, Широкая речка, Эльмаш, Солнечный) купить квартиру в среднем можно за 112 тыс. руб. за кв. м (нижняя цена — 79,8 тыс. руб. верхняя — 156,1 тыс. руб.).
Цена кв. м на вторичном рынке на Елизавете, в Компрессорном, Новой Сортировке, С. Сортировке, на Химмаше, Вторчермете, Синих камнях (районы относятся к третьему поясу) в среднем в начале июня составляла 96,4 тыс. руб. за кв. м (от 72,2 тыс. руб. до 127,5 тыс. руб.). В четвертом поясе (Лечебный, Верхнемакарово, Горный щит, Изоплит, Исток, Калиновский, Кольцово, Медный, Н-Исетский, Палкино, Птицефабрика, Пышма, Рудный, Садовый, Северка, Семь ключей, Чусовское озеро, Шабровский, Шарташ, Шувакиш) — средняя стоимость установилась на уровне 87,1 тыс. руб. за кв. м (от 53 тыс. руб. до 146,4 тыс. руб.).
Средний срок экспозиции за последние четыре недели по городу составил 147 дней.