Трассу Тюмень-Краснодар проложат через Ростовскую область

По словам Голубева, до 2030 года в Ростовской области построят новые магистрали. Одной из них станет трасса из Тюмени в Краснодар.
«А все мы знаем, что дороги, проходя мимо больших и малых городов, влияют на развитие этих территорий», — отметил губернатор Ростовской области.
Также через Ростовскую область построят транспортное кольцо вокруг Азовского моря. Оно свяжет Ростов, Таганрог, Мариуполь, Геническ, Скадовск и Джанкой. Завершить его строительство планируют к 2028 году, его общая протяженность составит 1400 км.