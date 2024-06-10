Дизель и бензин дорожают в Беларуси с 11 июня

Так, в Беларуси со вторника, 11 июня, в четвертый раз с начала года подрастут цены на моторное топливо. В «Белнефтехиме» добавили, что шаг корректировки цен на топливо на АЗС в Беларуси остается прежним — плюс одна копейка.