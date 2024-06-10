Дизель и бензин дорожают в Беларуси с 11 июня

В Беларуси с 11 июня подорожают цены на автомобильное топливо. Об этом сообщили в «Белнефтехиме».
Так, в Беларуси со вторника, 11 июня, в четвертый раз с начала года подрастут цены на моторное топливо. В «Белнефтехиме» добавили, что шаг корректировки цен на топливо на АЗС в Беларуси остается прежним — плюс одна копейка.
— С 11 июня 2024 года уровень предельных розничных цен на моторное топливо в Беларуси увеличивается на 1 копейку, — заявили в пресс-службе.
Таким образом, с 11 июня белорусы увидят новые цены на топливо.
Бензин АИ-92 подорожает до 2,30 белорусского рубля за 1 литр, бензин АИ-95 подрастет в цене до 2,40 белрубля, заправиться АИ-98 будет стоить уже 2,62 белрубля, а цена дизеля составит 2,40 белрубля.