Часть трассы М-4 «Дон» расширили до шести полос на севере Ростовской области

В Ростовской области завершаются работы на трассе М-4 от Каменска-Шахтинского до границы с Воронежской областью. Часть этой дороги, с 907 по 925 км, расширили до шести полос, об этом говорится на сайте донского правительства.
По данным властей, дорожники демонтировали старые элементы проезжей части, установили барьерные и защитные ограждения, дорожные знаки, а также провели строительные работы на перекрестках.
— Специалисты использовали в работе современные технологии и материалы, в том числе инновацию, позволяющую точно подбирать битум и обеспечивать долговечность покрытия, — отмечают на сайте правительства Ростовской области.
Напомним, до ремонта на участке М-4 «Дон» от 777 до 933 км (от Каменска-Шахтинского до границы с Воронежской областью) было изношенное покрытие, имелись глубокие колеи. Водители вынуждены были ехать с низкой скоростью.
Теперь участок пути на севере области стал более комфортным, скоростным и безопасным, что особенно важно в сезон летних отпусков.