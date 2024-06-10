ПСБ открыл более 25 тысяч счетов жителям Гагаузии

Согласно сообщению банка, Гуцул выразила благодарность руководству ПСБ за обеспечение гуманитарной поддержки. Шор в ответ на просьбу мэров Тараклии и Оргеева оказать содействие в организации открытия счетов в ПСБ для отдельных категорий населения этих городов подтвердил готовность фонда расширить на них программу. При этом он отметил, что процесс открытия счетов в ПСБ успешно отработан на территории Гагаузии.