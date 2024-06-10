Колоссальный дефицит. В Петербурге недосчитались сотен водителей автобусов

Роман Юренев, операционный директор ООО «Вест-Сервис» и ООО «Такси», сообщил, что у них нехватка насчитывает 400 водителей, несмотря на рост зарплаты до 95−100 тысяч. По его словам, проблема в том, что в Петербург перестали ехать работники из других регионов, где также ввели новую транспортную модель и зарплаты сравнимы с петербургскими. Повышать оклады до бесконечности перевозчики не могут, так как они ограничены максимальной ценой контракта на перевозки.