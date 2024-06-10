В Казахстане собираются поднять цены на сжиженный газ с 1 июля

«Предельная оптовая цена за тонну сжиженного нефтяного газа составит 45 158 тенге (ранее — 40 320 тенге). При этом предельная розничная цена незначительно повысится — от 5 до 8 тенге за литр в зависимости от региона».
Отмечается, что цены хотят поднять уже с 1 июля и проект соответствующего приказа опубликован на портале «Открытые НПА».
В Минэнерго утверждают, что необходимость роста цен обусловлена рядом причин.
- Цена на сжиженный нефтяной газ намного ниже стоимости его производства. Себестоимость варьируется от 60 тысяч до 70 тысяч тенге за тонну, а действующая предельная оптовая цена для заводов-производителей составляет 40 тысяч тенге за тонну.
- Постоянно растет потребление СНГ, в прошлом году рост на 28% по сравнению с 2022 годом.
- В Казахстане одни из самых низких цен на СНГ — от 54 до 86 тенге. Для сравнения в России цена за литр газа составляет 132 тенге, в Азербайджане — 171 тенге, а в Таджикистане — 273 тенге.
В итоге, считают в министерстве, заводы все больше теряют интерес к производству СНГ, а инвесторы также не хотят вкладывать средства в отрасль. По прогнозам, уже в 2024 году объемы потребления на внутреннем рынке увеличатся еще на 200 тысяч тонн и составят 2,4 млн тонн. При этом дефицит газа может составить 30−40%.
Проект приказа находится на стадии публичных обсуждений.