В Казахстане собираются поднять цены на сжиженный газ с 1 июля

В итоге, считают в министерстве, заводы все больше теряют интерес к производству СНГ, а инвесторы также не хотят вкладывать средства в отрасль. По прогнозам, уже в 2024 году объемы потребления на внутреннем рынке увеличатся еще на 200 тысяч тонн и составят 2,4 млн тонн. При этом дефицит газа может составить 30−40%.