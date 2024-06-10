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Новую трассу Тюмень — Краснодар построят к 2030 году

Новая трасса Тюмень-Краснодар пройдет через Ростовскую область.

Источник: Комсомольская правда

Новую трассу Тюмень — Краснодар построят к 2030 году. Автодорога пройдет через Ростовскую область, сообщил глава региона Василий Голубев.

«В Ростовской области появятся новые магистрали, не обновленные, а именно новые, которые станут дополнением тем дорогам, которые сегодня уже существуют. Открою вам секрет, речь идет о строительстве автодороги Тюмень-Краснодар», — цитирует Василия Голубева «Интерфакс».

Новой магистралью из Тюмени на юг России дополнят действующие трассы. По словам губернатора Ростовской области, дороги, проходящие мимо больших и малых городов, влияют на развитие.

Протяжность пути от Краснодара до Тюмени по автодорогам достигает около 2,9 тысячи км.