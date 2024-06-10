Новую трассу Тюмень — Краснодар построят к 2030 году

«В Ростовской области появятся новые магистрали, не обновленные, а именно новые, которые станут дополнением тем дорогам, которые сегодня уже существуют. Открою вам секрет, речь идет о строительстве автодороги Тюмень-Краснодар», — цитирует Василия Голубева «Интерфакс».