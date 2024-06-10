В Самаре участок на улице Фрунзе готовят к созданию литературного сквера

В понедельник, 10 июня, в Самаре начались подготовительные работы на улице Фрунзе рядом с музеем-усадьбой Алексея Толстого. Там появится литературный сквер. Об этом сообщили на сайте депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна.
— Получается очень интересно, ничего подобного в Самаре до сих пор не было. Уверен, что горожане уже скоро смогут сами все оценить, — сказал Хинштейн.
Помимо того, что планируется оборудовать современный благоустроенный сквер, в нем откроют масштабный памятник Алексею Толстому. Депутат поставил задачу завершить все работы ко дню города в сентябре 2024 года.
Напомним, сквер появится на месте стихийной автостоянки. При этом денег из городского и регионального бюджетов совсем не будет затрачено. Памятник изготавливает Российское военно-историческое общество. А оборудование сквера финансируется за счет привлеченных парламентарием спонсорских средств.