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В Самаре участок на улице Фрунзе готовят к созданию литературного сквера

В Самаре сделают сквер и памятник Алексею Толстому к сентябрю 2024 года.

Источник: Комсомольская правда

В понедельник, 10 июня, в Самаре начались подготовительные работы на улице Фрунзе рядом с музеем-усадьбой Алексея Толстого. Там появится литературный сквер. Об этом сообщили на сайте депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна.

— Получается очень интересно, ничего подобного в Самаре до сих пор не было. Уверен, что горожане уже скоро смогут сами все оценить, — сказал Хинштейн.

Помимо того, что планируется оборудовать современный благоустроенный сквер, в нем откроют масштабный памятник Алексею Толстому. Депутат поставил задачу завершить все работы ко дню города в сентябре 2024 года.

Напомним, сквер появится на месте стихийной автостоянки. При этом денег из городского и регионального бюджетов совсем не будет затрачено. Памятник изготавливает Российское военно-историческое общество. А оборудование сквера финансируется за счет привлеченных парламентарием спонсорских средств.

ЖКХ