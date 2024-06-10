На реконструкцию аэропорта «Храброво» планируют потратить 13,5 млрд рублей

«Комплексная реконструкция “Храброво” у нас состоит из двух проектов. Это увеличение протяжённости магистральной рулёжной дорожки (МРД) и расширение площади аэровокзала под большее число пассажиров. Надеемся, что они пойдут в унисон, и мы завершим эти проекты одновременно. Всё это позволит нам принимать по году до 7 млн пассажиров», — сказал Корытный.