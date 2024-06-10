В Ташкенте провели рейды против уличных торговцев напитками и мороженым

В ходе рейда в Сергелийском районе выявили напитки и мороженное, приготовленные вручную в неизвестных условиях, а также не имевшее гарантий качества и безопасности. В ходе проверки было изъято 12 литров айрана, 14 литров мохито и 9 литров фрейзерного мороженого. Продавцам вынесли строгое предупреждение о недопустимости нарушения санитарно-гигиенических требований к реализации пищевых продуктов.