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В Ташкенте провели рейды против уличных торговцев напитками и мороженым

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В трех районах столицы прошли рейды, выявившие санитарные нарушения продажи айрана, напитков и мороженого, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

В ходе рейда в Сергелийском районе выявили напитки и мороженное, приготовленные вручную в неизвестных условиях, а также не имевшее гарантий качества и безопасности. В ходе проверки было изъято 12 литров айрана, 14 литров мохито и 9 литров фрейзерного мороженого. Продавцам вынесли строгое предупреждение о недопустимости нарушения санитарно-гигиенических требований к реализации пищевых продуктов.

Ранее сотрудники Комитета санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья провели проверки на улицах Шайхантохурского и Чиланзарского районов.

Ташкентцев предостерегли от употребления такой продукции.

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