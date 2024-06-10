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Чартерные перелёты из Калининграда в Турцию рассчитывают возобновить в середине лета

Власти ведут переговоры о рейсах в Анталью и Стамбул.

Источник: Reuters

Чартерные перелёты из Калининграда в Турцию рассчитывают возобновить в середине лета. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на генерального директора аэропорта «Храброво» Александра Корытного.

Сегодня мы разговаривали с заместителем министра транспорта, который сказал, что в ближайшее время собираются привести к финалу переговорный процесс с турецкой стороной. И возможно, даже к середине лета мы договоримся о программе полётов в Стамбул и Анталью, — сказал Корытный.

По его словам, аэропорт получил четыре заявки от турецких компаний. Однако они не прошли согласование со стороны Европейской организации по безопасности воздушной навигации.

Изначально чартеры из Калининграда в Анталью и Стамбул планировала компания Southwind. Однако Евросоюз закрыл своё воздушное пространство для перевозчика.

Позже рейсы анонсировали Tailwind Airlines, Azur air и Corendon Airlines. Но в итоге компании отменили полётные программы.