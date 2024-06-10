Чартерные перелёты из Калининграда в Турцию рассчитывают возобновить в середине лета

Сегодня мы разговаривали с заместителем министра транспорта, который сказал, что в ближайшее время собираются привести к финалу переговорный процесс с турецкой стороной. И возможно, даже к середине лета мы договоримся о программе полётов в Стамбул и Анталью, — сказал Корытный.