Чартерные перелёты из Калининграда в Турцию рассчитывают возобновить в середине лета. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на генерального директора аэропорта «Храброво» Александра Корытного.
Сегодня мы разговаривали с заместителем министра транспорта, который сказал, что в ближайшее время собираются привести к финалу переговорный процесс с турецкой стороной. И возможно, даже к середине лета мы договоримся о программе полётов в Стамбул и Анталью, — сказал Корытный.
По его словам, аэропорт получил четыре заявки от турецких компаний. Однако они не прошли согласование со стороны Европейской организации по безопасности воздушной навигации.
Изначально чартеры из Калининграда в Анталью и Стамбул планировала компания Southwind. Однако Евросоюз закрыл своё воздушное пространство для перевозчика.
Позже рейсы анонсировали Tailwind Airlines, Azur air и Corendon Airlines. Но в итоге компании отменили полётные программы.