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Власти Узбекистана выделят дополнительно 14 триллионов на подготовку к осенне-зимнему сезону

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Шавкат Мирзиёев выступил с рядом заявлений, касающихся подготовки республики к холодам, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Помимо прошлогодних 14 триллионов сумо, на подготовительные работы к холодам будет выделено еще 14 триллионов. Также президент предупредил чиновников, что «никто не имеет права оправдываться тем, что было мало средств или времени».

Глава государства поставил задачу до конца года отремонтировать 30 тысяч километров сетей и 10 тысяч трансформаторов. Работы ответственные должны начать с самых густонаселенных районов.

До конца этого года для выравнивания энергобаланса и обеспечения бесперебойной работы энергосистемы в эксплуатацию поручено ввести в строй новые электростанции, в том числе 11 солнечных и три ветряные.

Президент отметил, что для работы ТЭЦ и нужд населения требуется увеличить добычу угля. Мазут и уголь освободят от пошлин. Для обеспечения отдаленных населенных пунктов теплом поручено создать запасы угля и сжиженного газа. Отдельно упомянуто о заготовке продуктов питания.

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