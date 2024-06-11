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Есть фонари и часть бордюров. Как идёт реконструкция ул. Строителей в Перми

В Перми продлевают улицу Строителей. Это один из главных дорожных проектов и долгожданный для пермяков объект. Работы на площадке идут без видимых перебоев.

Источник: Аргументы и факты

Корреспондент сайта perm.aif.ru прогулялся вдоль улицы и посмотрел, как идут работы.

В некоторых местах на смежных участках дороги практически готовы и по ним открыто движение транспорта.

Четырёхполосная магистраль, которая уже близка к завершению, обеспечит прямой доступ к улице Строителей и круговой развязке на площади Гайдара, значительно улучшив транспортную ситуацию в этом районе.

Продолжение улицы Строителей идут от улицы Папанинцев до площади Гайдара. В первую очередь оно должно решить проблемы с пробками.

Строители уже проложили ответвления от основной дороги, и по ним началось движение транспорта.

На месте строительства можно увидеть большое количество бетонной плитки: строители заняты укладкой тротуаров и бордюров, а также прокладыванием велодорожек.

Ожидается, что новый участок дороги будет сдан в эксплуатацию уже в 2024 году, предоставив жителям города удобный и современный маршрут.