Есть фонари и часть бордюров. Как идёт реконструкция ул. Строителей в Перми

Корреспондент сайта perm.aif.ru прогулялся вдоль улицы и посмотрел, как идут работы.
В некоторых местах на смежных участках дороги практически готовы и по ним открыто движение транспорта.
Четырёхполосная магистраль, которая уже близка к завершению, обеспечит прямой доступ к улице Строителей и круговой развязке на площади Гайдара, значительно улучшив транспортную ситуацию в этом районе.
Продолжение улицы Строителей идут от улицы Папанинцев до площади Гайдара. В первую очередь оно должно решить проблемы с пробками.
Строители уже проложили ответвления от основной дороги, и по ним началось движение транспорта.
На месте строительства можно увидеть большое количество бетонной плитки: строители заняты укладкой тротуаров и бордюров, а также прокладыванием велодорожек.
Ожидается, что новый участок дороги будет сдан в эксплуатацию уже в 2024 году, предоставив жителям города удобный и современный маршрут.