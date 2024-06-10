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Россия и Белоруссия планируют решить проблему с роумингом к декабрю

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Проблему роуминга между Россией и Республикой Беларусь решат к 25-летию Союзного государства, которое будет отмечаться в декабре. Об этом сообщил посол Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой после заседания группы высокого уровня Совета министров Союзного государства (СГ) в Смоленске.

Источник: Sherise Van Dyk/CC0

«Тема роуминга — одно из ключевых поручений лидеров наших стран. К 25-летию Союзного государства в декабре она должна быть решена. Пока прошел только первый этап — это отмена платы за входящие [звонки]», — сказал он журналистам.

Крутой отметил, что помимо протоколов безопасности между странами существует и экономический вопрос — непосредственно сами тарифы. Промежуточным решением группы высокого уровня Совета министров СГ стало не делать их безлимитными из-за высокой нагрузки на операторов. «Мы взяли усредненные данные Международного союза электросвязи, по которой видно, что в среднем житель планеты Земля в роуминге пользуется тарифами, которые не превышают 300 минут исходящих звонков и 20−25 ГБ трафика [в месяц]. Примерно в эту же формулу мы положили в сегодняшнее решение», — сказал он.

Крутой отметил, что для среднестатистического пользователя такого лимита будет достаточно, его хватит на базовые функции — звонки по мессенджерам и навигация. Он добавил, что сейчас регуляторы и сотовые операторы считают свои финансово-экономические модели.

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года президентами двух стран Борисом Ельциным и Александром Лукашенко (документ вступил в силу 26 января 2000 года).

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