Россия и Белоруссия планируют решить проблему с роумингом к декабрю

Крутой отметил, что помимо протоколов безопасности между странами существует и экономический вопрос — непосредственно сами тарифы. Промежуточным решением группы высокого уровня Совета министров СГ стало не делать их безлимитными из-за высокой нагрузки на операторов. «Мы взяли усредненные данные Международного союза электросвязи, по которой видно, что в среднем житель планеты Земля в роуминге пользуется тарифами, которые не превышают 300 минут исходящих звонков и 20−25 ГБ трафика [в месяц]. Примерно в эту же формулу мы положили в сегодняшнее решение», — сказал он.