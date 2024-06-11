Свободные от работы дни для родителей в Беларуси: кому, сколько, когда, с оплатой и без, отпуск для папы при рождении ребенка

В Беларуси постоянно совершенствуется законодательство о труде в отношении работников, которые совмещают функции специалиста и родителя, у которого есть дети. Для таких людей предусмотрены свободные дни и часы, социальные отпуска. С помощью информации Минтруда и соцзащиты Беларуси разбираемся, кому из работающих родителей работодатель предоставит возможность работать меньшее количество часов без уменьшения зарплаты, а кому нет, сколько дней можно просить на социальный отпуск и в течение какого времени молодой папа может взять 2 недели при рождении ребенка.
Свободный от работы день матери или отцу в Беларуси
Один свободный день в неделю в Беларуси с оплатой в размере среднего заработка предоставляется работающему родителю, в семье которого воспитывается ребенок-инвалид в возрасте до восемнадцати лет либо трое и более детей в возрасте до шестнадцати лет, отметили в Минтруда и соцзащиты Беларуси. Но подчеркнули, что это возможно лишь в случае, если родитель-работник трудится стандартные по времени 5 или 6 рабочих дней в неделю, и его супруг или супруга тоже работает причем либо в Беларуси, либо в государствах Евразийского экономического союза (это Россия, Казахстан, Армения, Кыргызстан), что прописано в Инструкции о порядке и условиях предоставления одного дополнительного свободного от работы дня в неделю с оплатой в размере среднего заработка или сокращения продолжительности работы (смены) на один час с сохранением заработной платы, утвержденной Минтруда и соцзащиты 11 июня 2014 г. № 34 (с изменениями, вступившими в силу с 1 января 2024).
Но если в полной семье один из родителей осуществляет деятельность, при которой уплачивается налог на профессиональный доход, другому работающему родителю дополнительный свободный от работы день в неделю с 1 января 2024 не предоставляется.
Есть вариант родителю взять не целиком день, а свободные от работы часы, а именно на час сократить каждый свой рабочий день. Этот час может быть, по договоренности с нанимателем, предоставлен либо в начале, либо в конце рабочего дня или рабочей смены. Однако, опять же, возможны варианты. Так, например, женщина направила в Минтруда вопрос, может ли она, имея четверых детей до 16 лет, приходить на работу на полчаса позже и уходить на полчаса раньше.
В Министерстве ответили, что это возможно, если наниматель не против и работа не пострадает.
Отпуск отцу при рождении ребенка в Беларуси
В Беларуси может быть предоставлен отпуск отцу или отчиму, при их желании, при рождении ребенка. Но, как пояснили в Минтруда и соцзащиты, это отпуск без сохранения заработной платы и он не может длится дольше 14 дней.
«При этом иная продолжительность, оплата данного отпуска могут быть предусмотрены коллективным договором или самим нанимателем», — отмечают в министерстве со ссылкой на законодательные акты.
Такой отпуск предоставляется один раз в течение полугода после рождения ребенка.
Отпуск по семейным обстоятельствам в Беларуси, продолжительность
В жизни бывают разные обстоятельства, и иногда приходится брать отпуск по семейно-бытовым и другим уважительным причинам. Такой отпуск может быть продолжительностью не более 30 дней и без сохранения зарплаты, если иное не предусмотрено коллективным договором, соглашением, нанимателем.
Отпуск по семейным обстоятельствам не продлевается, если человек во время нахождения в нем заболел, либо в период этого отпуска были праздничные дни, разъяснили в Минтруда и соцзащиты.