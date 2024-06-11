Свободные от работы дни для родителей в Беларуси: кому, сколько, когда, с оплатой и без, отпуск для папы при рождении ребенка

Один свободный день в неделю в Беларуси с оплатой в размере среднего заработка предоставляется работающему родителю, в семье которого воспитывается ребенок-инвалид в возрасте до восемнадцати лет либо трое и более детей в возрасте до шестнадцати лет, отметили в Минтруда и соцзащиты Беларуси. Но подчеркнули, что это возможно лишь в случае, если родитель-работник трудится стандартные по времени 5 или 6 рабочих дней в неделю, и его супруг или супруга тоже работает причем либо в Беларуси, либо в государствах Евразийского экономического союза (это Россия, Казахстан, Армения, Кыргызстан), что прописано в Инструкции о порядке и условиях предоставления одного дополнительного свободного от работы дня в неделю с оплатой в размере среднего заработка или сокращения продолжительности работы (смены) на один час с сохранением заработной платы, утвержденной Минтруда и соцзащиты 11 июня 2014 г. № 34 (с изменениями, вступившими в силу с 1 января 2024).