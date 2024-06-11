Две тысячи новых рабочих мест появятся в Костанайской области

В топе — сельское хозяйство. Сюда планируется инвестировать более 107 млрд тенге на реализацию 15 проектов. В частности, это строительство фабрики по переработке бобовых культур полного цикла ТОО «AC Agro» стоимостью 24 млрд тенге и созданием 50 рабочих мест (мощность — до 100 тыс. тонн продукции в год, планируемый срок ввода в эксплуатацию — 2026 год). К этому относится и строительство завода по глубокой переработке зерна ТОО «QostanaiGrain Industry» стоимостью 50 млрд тенге с созданием 600 рабочих мест (планируемый срок ввода в эксплуатацию — 2027 год).