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Две тысячи новых рабочих мест появятся в Костанайской области

В Костанайской области, благодаря инвестированию, в 2024—2026 годы будет реализовано 130 инвестпроектов на общую сумму 225 млрд тенге. Это позволит создать более 2 тысяч рабочих мест разного направления, передает корреспондент агентства Kazinform.

Источник: Kazinform

В топе — сельское хозяйство. Сюда планируется инвестировать более 107 млрд тенге на реализацию 15 проектов. В частности, это строительство фабрики по переработке бобовых культур полного цикла ТОО «AC Agro» стоимостью 24 млрд тенге и созданием 50 рабочих мест (мощность — до 100 тыс. тонн продукции в год, планируемый срок ввода в эксплуатацию — 2026 год). К этому относится и строительство завода по глубокой переработке зерна ТОО «QostanaiGrain Industry» стоимостью 50 млрд тенге с созданием 600 рабочих мест (планируемый срок ввода в эксплуатацию — 2027 год).

Внимание уделяется и расширению «шоколадной кузницы» региона — АО «Баян Сулу». Здесь планируется построить новый производственный комплекс с привлечением инвестиций на сумму 14,3 млрд тенге и созданием 260 рабочих мест. На сегодня одобрена заявка на сумму 5 млрд тенге из средств местного бюджета на увеличение уставного капитала через АО «СПК “Тобол”.

экономика
занятость